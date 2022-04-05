В Нижегородской области заявили о снижении заболеваемости COVID-19 на 25%

Заболеваемость COVID-19 в Нижегородской области снизилась на 25%, заявили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Об этом сообщает pravda-nn.ru. В случае регистрации заболеваемости респираторными инфекциями в образовательном учреждении Роспотребнадзор вводит ограничительные мероприятия. На 4 апреля в 1,2% образовательных учреждений частично приостановлен воспитательный процесс из-за ОРВИ, передаёт ИА «Время Н». Ранее врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова рассказала об особенностях заболевания от омикрон-штамма коронавируса.