В Оренбургской области подтвердили 210 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.
Суточный прирост заболеваемости снизился на 12,8%.
С начала пандемии в регионе заболели 211 908 жителей.
Также стало известно, что за последние 24 часа в Пермском крае выявили 266 случаев коронавируса, передаёт kp.ru. Общее число заболевших в регионе достигло 361 408. В тяжёлом состоянии в больницах в настоящее время лежат 65 пациентов.
Ранее врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова рассказала об особенностях инфицирования омикрон-штаммом коронавируса.