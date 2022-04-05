В Оренбургской области подтвердили 210 случаев COVID-19 за сутки

В Оренбургской области подтвердили 210 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Суточный прирост заболеваемости снизился на 12,8%.

С начала пандемии в регионе заболели 211 908 жителей.

Также стало известно, что за последние 24 часа в Пермском крае выявили 266 случаев коронавируса, передаёт kp.ru. Общее число заболевших в регионе достигло 361 408. В тяжёлом состоянии в больницах в настоящее время лежат 65 пациентов.

Ранее врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова рассказала об особенностях инфицирования омикрон-штаммом коронавируса.