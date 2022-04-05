Мишустин сообщил о подготовке нового пакета инициатив по поддержке экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российский кабмин готовит ещё один пакет примерно из 20 инициатив по поддержке экономики страны в условиях санкций.

Об этом он сказал на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

«Проработано уже около 200 предложений, и сегодня обсудим ещё один пакет инициатив — их около 20. Они охватывают несколько сфер, среди них есть меры по ускорению бюджетных процедур, по налоговому стимулированию, по поддержке конкретных отраслей», — цитирует его ТАСС.

Ранее Мишустин подписал документ, который разрешает осуществлять на территорию страны параллельный импорт по отдельным видам продукции.