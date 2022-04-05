Мишустин сообщил о подготовке нового пакета инициатив по поддержке экономики России

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российский кабмин готовит ещё один пакет примерно из 20 инициатив по поддержке экономики страны в условиях санкций.
Мишустин сообщил о подготовке нового пакета инициатив по поддержке экономики России
  • РИА Новости

Об этом он сказал на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

«Проработано уже около 200 предложений, и сегодня обсудим ещё один пакет инициатив — их около 20. Они охватывают несколько сфер, среди них есть меры по ускорению бюджетных процедур, по налоговому стимулированию, по поддержке конкретных отраслей», — цитирует его ТАСС.

Ранее Мишустин подписал документ, который разрешает осуществлять на территорию страны параллельный импорт по отдельным видам продукции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить