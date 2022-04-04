В Крыму рассказали о работе по поддержке беженцев из Донбасса

Более 3 тыс. заявок подали беженцы из Донбасса и с Украины на получение единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей, заявили в Министерстве труда и социальной защиты Крыма.

Об этом сообщает «Крым 24».

На крымских границах и в пунктах временного размещения сотрудники центра занятости помогают беженцам в поиске работы. Более 130 предприятий готовы принять на работу около 1700 человек.

Также стало известно, что в Нижегородской области трудоустроили 20 беженцев из ДНР и ЛНР, передаёт newsnn.ru со ссылкой на управление по труду и занятости населения региона.

Служба занятости создала консультационные центры по вопросам трудоустройства во всех пунктах временного размещения.

Ранее сообщалось, что с момента начала эвакуации в Ростовскую область из Донбасса прибыли более 460 тыс. человек.