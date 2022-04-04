Юрист Магомедов высказался о покупке недвижимости с торгов

Старший юрист компании «Европейский дом права» Залимхан Магомедов высказался о покупке недвижимости с торгов.

«Покупка недвижимости с торгов — дело весьма непростое. Во-первых, существует риск, что бывший владелец сможет оспорить судебное решение. А во-вторых, в большинстве случаев участники торгов не могут заранее осмотреть приобретаемый объект», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, те, кто профессионально занимается такими покупками, могут приобретать недвижимость на 15 — 20% ниже рынка, и это для них главное.

Со своей стороны, риелтор Галина Смирнова рассказала о продаже через так называемую банковскую витрину.

«Как правило, те предложения, что выставлены в «витринах», — это не самые ликвидные объекты с точки зрения их состояния. Но, в отличие от аукционных лотов, обычно банк допускает возможность осмотра», — сообщила эксперт.

Она добавила, что некоторые профессионалы приобретают такие квартиры, понимая, что при небольших вложениях в косметический ремонт их вполне можно перепродать с выгодой.

Ранее заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова в беседе с URA.RU дала прогноз по рынку вторичного жилья.