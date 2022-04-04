В Волгоградской области зарегистрировали 242 случая коронавируса за сутки

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В Волгоградской области зарегистрировали 242 случая коронавируса за последние сутки. Госпитализирован 61 житель.
В Волгоградской области зарегистрировали 242 случая коронавируса за сутки
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Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 210 344, выздоровели 199 142 (+317 за минувшие 24 часа).

Также стало известно, что в Крыму сократили коечный фонд для пациентов с COVID-19, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«В связи с уменьшением количества пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, коечный фонд для госпитализации больных с COVID-19 сокращён до 1070 коек», — заявил и. о. главы ведомства Константин Скорупский.

По его словам, в настоящее время в стационарах находятся 888 пациентов.

Ранее врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова рассказала об особенностях заболевания от омикрон-штамма коронавируса.

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