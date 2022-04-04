В Оренбургской области подтвердили 241 случай COVID-19 за сутки

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В Оренбургской области подтвердили 241 случай COVID-19 за последние сутки.
В Оренбургской области подтвердили 241 случай COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

С начала пандемии в регионе заболели 211 698 человек. Всего в области проведено 3 244 958 исследований на коронавирус.

Также стало известно, что в Севастополе развёрнуто около 250 коек для пациентов с COVID-19, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на городской департамент здравоохранения.

За минувшие 24 часа в ковидные стационары города госпитализированы девять пациентов, выписаны 11.

Ранее врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова рассказала об особенностях заболевания омикрон-штаммом коронавируса.

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