Правительство упрощает регистрацию и ввоз иностранных препаратов в Россию

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Правительство намерено серьёзно упростить процедуры регистрации и ввоза иностранных препаратов в Россию. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин.
Правительство упрощает регистрацию и ввоз иностранных препаратов в Россию
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«Уже был принят целый ряд решений по этому направлению... Мы поменяли правила государственных закупок, и теперь можно приобретать лекарства у единственного поставщика в течение двух лет. Мы также уточнили порядок лицензирования их производства и сейчас работаем над полным упрощением процедуры регистрации», — приводит фрагмент его выступления пресс-служба кабмина в Telegram.

Мишустин добавил, что российские власти разрешают поставки лекарств в иностранной упаковке.

Ранее пресс-служба Росздравнадзора заявила, что обстановка на рынке лекарств в России постепенно нормализуется, ажиотажный спрос на препараты снижается.

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