Роскачество предупредило об изменении ассортимента товаров из-за ухода части брендов

Короткая ссылка
Сотрудники Роскачества сообщили, что в скором времени ассортимент товаров для дома в магазинах может измениться. Это связано с уходом части зарубежных брендов из России.
Роскачество предупредило об изменении ассортимента товаров из-за ухода части брендов
  • РИА Новости

Об этом пишет Nation News.

В ведомстве уточнили, что часть продукции, выпускаемой под зарубежными торговыми марками, изготавливается в России. Такие товары продолжат завозиться в магазины.

«Российский сегмент продолжит работать и снабжать рынок товарами для дома и личной гигиены», — отмечается в сообщении ведомства.

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН высказался об уходе ряда иностранных брендов из России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить