Роскачество предупредило об изменении ассортимента товаров из-за ухода части брендов
- РИА Новости
Об этом пишет Nation News.
В ведомстве уточнили, что часть продукции, выпускаемой под зарубежными торговыми марками, изготавливается в России. Такие товары продолжат завозиться в магазины.
«Российский сегмент продолжит работать и снабжать рынок товарами для дома и личной гигиены», — отмечается в сообщении ведомства.
Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН высказался об уходе ряда иностранных брендов из России.