Роскачество предупредило об изменении ассортимента товаров из-за ухода части брендов

Сотрудники Роскачества сообщили, что в скором времени ассортимент товаров для дома в магазинах может измениться. Это связано с уходом части зарубежных брендов из России.

Об этом пишет Nation News.

В ведомстве уточнили, что часть продукции, выпускаемой под зарубежными торговыми марками, изготавливается в России. Такие товары продолжат завозиться в магазины.

«Российский сегмент продолжит работать и снабжать рынок товарами для дома и личной гигиены», — отмечается в сообщении ведомства.

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН высказался об уходе ряда иностранных брендов из России.