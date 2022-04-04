Диетолог Королёва рассказала о полезных свойствах бананов и яблок

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Маргарита Королёва рассказала о пользе бананов и яблок.
Диетолог Королёва рассказала о полезных свойствах бананов и яблок
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В беседе с радио Sputnik она отметила, что зелёное яблоко, помимо прочего, имеет низкий гликемический индекс.

«А растительная клетчатка является лакомством для кишечных бактерий, она важна для поддержания здоровья микробиоты. Соответственно, в качестве бонуса мы получаем более высокий иммунитет, способность организма защищать нас от вирусов и бактерий», — добавила Королёва, говоря о полезных свойствах яблок.

В свою очередь, бананы способны играть роль природного антидепрессанта.

«Простые углеводы, то есть сахар в составе бананов, в совокупности со сливочной консистенцией создают условия для выработки эндорфинов, и прежде всего дофамина», — объяснила диетолог. 

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News дала рекомендации по питанию весной.

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