Диетолог Королёва рассказала о полезных свойствах бананов и яблок

Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Маргарита Королёва рассказала о пользе бананов и яблок.

В беседе с радио Sputnik она отметила, что зелёное яблоко, помимо прочего, имеет низкий гликемический индекс.

«А растительная клетчатка является лакомством для кишечных бактерий, она важна для поддержания здоровья микробиоты. Соответственно, в качестве бонуса мы получаем более высокий иммунитет, способность организма защищать нас от вирусов и бактерий», — добавила Королёва, говоря о полезных свойствах яблок.

В свою очередь, бананы способны играть роль природного антидепрессанта.

«Простые углеводы, то есть сахар в составе бананов, в совокупности со сливочной консистенцией создают условия для выработки эндорфинов, и прежде всего дофамина», — объяснила диетолог.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News дала рекомендации по питанию весной.