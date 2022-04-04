В Челябинске подали более 6 тысяч заявлений на поступление в первый класс

Жители Челябинска подали более 6 тыс. заявлений в рамках кампании по набору первоклассников.

Об этом пишет URA.RU.

«Есть первые данные по приёмной кампании в первые классы. В пятницу, 1 апреля, жители подали более 4 тыс. заявлений. На утро 4 апреля зарегистрировано уже 6248 заявлений», — сообщил вице-мэр города Сергей Авдеев.

В то же время стало известно, что прокуратура Петербурга запускает горячую линию по вопросам соблюдения законодательства при организации и обеспечении прав учащихся на качественное и безопасное питание в общеобразовательных учреждениях. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Горячая линия будет работать с 4 по 8 апреля 2022 года.

Ранее стало известно, что по итогам мониторинга Общественной палаты России около 83% российских школьников недовольны питанием в столовых.