В Челябинске подали более 6 тысяч заявлений на поступление в первый класс

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Жители Челябинска подали более 6 тыс. заявлений в рамках кампании по набору первоклассников.
В Челябинске подали более 6 тысяч заявлений на поступление в первый класс
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU.

«Есть первые данные по приёмной кампании в первые классы. В пятницу, 1 апреля, жители подали более 4 тыс. заявлений. На утро 4 апреля зарегистрировано уже 6248 заявлений», — сообщил вице-мэр города Сергей Авдеев.

В то же время стало известно, что прокуратура Петербурга запускает горячую линию по вопросам соблюдения законодательства при организации и обеспечении прав учащихся на качественное и безопасное питание в общеобразовательных учреждениях. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Горячая линия будет работать с 4 по 8 апреля 2022 года.

Ранее стало известно, что по итогам мониторинга Общественной палаты России около 83% российских школьников недовольны питанием в столовых.

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