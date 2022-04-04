Москва закупила более 38 тысяч единиц медтехники за время пандемии

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Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за период пандемии COVID-19 в рамках борьбы с заболеванием столица закупила свыше 38 тыс. единиц медицинской техники.
Москва закупила более 38 тысяч единиц медтехники за время пандемии
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Об этом пишет «Вечерняя Москва».

«За время пандемии мы существенно обновили парк оборудования, при этом сделали это в самые сжатые сроки. Всего было закуплено более 38 тыс. единиц различной медтехники, ещё около 120 тыс. единиц различного медицинского оборудования и изделий в рамках борьбы с коронавирусом», — рассказала она.

В частности, город приобрёл свыше 3 тыс. единиц реанимационного оборудования, в том числе аппараты ИВЛ и мониторы для контроля состояния пациентов.

Ранее НСН сообщала, что в Москве провели 5 млн лучевых исследований с помощью искусственного интеллекта за два прошедших года.

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