Захарова прокомментировала кадры из Бучи в украинских СМИ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» прокомментировала кадры видео из украинской Бучи, которое в Минобороны России назвали постановочной провокацией.

«Главы государств, главы внешнеполитических ведомств... исходя только из видеокадров... нескольких фотографий... уже готовы обвинять во всём», — заявила она.

По мнению Захаровой, никакой другой информации, кроме видео, получено не было.

3 апреля Минобороны России опровергло обвинения со стороны киевского режима в якобы убийстве мирных жителей в Буче.

В Москве напомнили, что мэр Бучи Анатолий Федорук 31 марта в своём видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, более того, он не упоминал о каких-либо «расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками».

Россия запросила заседание Совбеза ООН на понедельник, 4 апреля, в связи с «вопиющей провокацией украинских радикалов» в украинском городе Буче.