Захарова прокомментировала кадры из Бучи в украинских СМИ
«Главы государств, главы внешнеполитических ведомств... исходя только из видеокадров... нескольких фотографий... уже готовы обвинять во всём», — заявила она.
По мнению Захаровой, никакой другой информации, кроме видео, получено не было.
3 апреля Минобороны России опровергло обвинения со стороны киевского режима в якобы убийстве мирных жителей в Буче.
В Москве напомнили, что мэр Бучи Анатолий Федорук 31 марта в своём видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, более того, он не упоминал о каких-либо «расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками».
Россия запросила заседание Совбеза ООН на понедельник, 4 апреля, в связи с «вопиющей провокацией украинских радикалов» в украинском городе Буче.