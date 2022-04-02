В «Росатоме» заявили, что не меняют планы обеспечения обороноспособности России

Короткая ссылка
«Росатом» не меняет стратегические задачи по обеспечению обороноспособности России и лидерству на мировых атомных рынках. Об этом в эфире «России 24» заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачёв.

«Стратегические задачи, которые стоят к 2030 году, мы точно менять не будем. То есть всё, что связано с лидерством на глобальном рынке атомных технологий, мы менять не будем. Всё, что связано с обороной и безопасностью, — никогда (не изменим. — RT)», — сказал Лихачёв, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее Алексей Лихачёв в интервью RT рассказал об интересе за рубежом к разработкам компании, в частности к малым АЭС сухопутного и морского размещения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить