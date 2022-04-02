В «Росатоме» заявили, что не меняют планы обеспечения обороноспособности России

«Росатом» не меняет стратегические задачи по обеспечению обороноспособности России и лидерству на мировых атомных рынках. Об этом в эфире «России 24» заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачёв.

«Стратегические задачи, которые стоят к 2030 году, мы точно менять не будем. То есть всё, что связано с лидерством на глобальном рынке атомных технологий, мы менять не будем. Всё, что связано с обороной и безопасностью, — никогда (не изменим. — RT)», — сказал Лихачёв, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее Алексей Лихачёв в интервью RT рассказал об интересе за рубежом к разработкам компании, в частности к малым АЭС сухопутного и морского размещения.