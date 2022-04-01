В «Опоре России» прокомментировали идею разрешить самозанятым регистрировать товарные знаки

Короткая ссылка
Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин прокомментировал идею разрешить самозанятым регистрировать товарные знаки.
В «Опоре России» прокомментировали идею разрешить самозанятым регистрировать товарные знаки
  • Gettyimages.ru
  • © Klaus Vedfelt

«У нас в стране уже четыре с половиной миллиона самозанятых, большинство из них ведёт микробизнес. Кто-то шьёт одежду, кто-то — ботинки, кто-то делает какие-то кондитерские изделия. И почему бы не зарегистрировать на себя товарный знак, чтобы в будущем при развитии бизнеса уже иметь защиту от копирования», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По мнению Калинина, если человек будет производить что-то под собственным товарным знаком, то сможет лучше контролировать качество товара.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил для первого чтения законопроект о праве самозанятых регистрировать товарные знаки.

Депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить