В «Опоре России» прокомментировали идею разрешить самозанятым регистрировать товарные знаки

Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин прокомментировал идею разрешить самозанятым регистрировать товарные знаки.

«У нас в стране уже четыре с половиной миллиона самозанятых, большинство из них ведёт микробизнес. Кто-то шьёт одежду, кто-то — ботинки, кто-то делает какие-то кондитерские изделия. И почему бы не зарегистрировать на себя товарный знак, чтобы в будущем при развитии бизнеса уже иметь защиту от копирования», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По мнению Калинина, если человек будет производить что-то под собственным товарным знаком, то сможет лучше контролировать качество товара.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил для первого чтения законопроект о праве самозанятых регистрировать товарные знаки.

Депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.