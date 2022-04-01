В Нижегородской области рассказали о прибывших беженцах из Донбасса

В пунктах временного размещения в Нижегородской области находятся 825 беженцев из Донбасса, из них 273 являются гражданами России.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональное ГУ МВД.

По данным на 31 марта, временное убежище на территории области предоставлено 174 жителям ДНР и ЛНР, в том числе 90 детям.

Свидетельство о предоставлении временного убежища — документ, удостоверяющий личность и подтверждающий право на пребывание на территории России.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Свердловской области собрали партию гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.