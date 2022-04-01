В Нижегородской области рассказали о прибывших беженцах из Донбасса

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В пунктах временного размещения в Нижегородской области находятся 825 беженцев из Донбасса, из них 273 являются гражданами России.
В Нижегородской области рассказали о прибывших беженцах из Донбасса
  • РИА Новости
  • © Виктор Антонюк

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональное ГУ МВД.

По данным на 31 марта, временное убежище на территории области предоставлено 174 жителям ДНР и ЛНР, в том числе 90 детям.

Свидетельство о предоставлении временного убежища — документ, удостоверяющий личность и подтверждающий право на пребывание на территории России.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Свердловской области собрали партию гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.

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