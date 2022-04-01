В Севастополе обезвредили 250-килограммовую бомбу времён Великой Отечественной войны
- РИА Новости
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Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
Снаряд нашли в жилом районе. Для обезвреживания бомбы потребовалась транспортировка, в связи с чем была произведена эвакуация жителей близлежащих домов.
«Все работы прошли в штатном режиме», — отметили в ведомстве.
В операции принимали участие 138 человек и 44 единицы техники.
В феврале «Крыминформ» сообщал, что в Севастополе обезвредили авиабомбу времён Великой Отечественной войны.