В Севастополе обезвредили 250-килограммовую бомбу времён Великой Отечественной войны

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В Севастополе обезвредили немецкую 250-килограммовую бомбу времён Великой Отечественной войны.
В Севастополе обезвредили 250-килограммовую бомбу времён Великой Отечественной войны
  • РИА Новости
  • © Константин Морозов

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Снаряд нашли в жилом районе. Для обезвреживания бомбы потребовалась транспортировка, в связи с чем была произведена эвакуация жителей близлежащих домов.

«Все работы прошли в штатном режиме», — отметили в ведомстве.

В операции принимали участие 138 человек и 44 единицы техники.

В феврале «Крыминформ» сообщал, что в Севастополе обезвредили авиабомбу времён Великой Отечественной войны.

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