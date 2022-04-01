В Севастополе обезвредили 250-килограммовую бомбу времён Великой Отечественной войны

В Севастополе обезвредили немецкую 250-килограммовую бомбу времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Снаряд нашли в жилом районе. Для обезвреживания бомбы потребовалась транспортировка, в связи с чем была произведена эвакуация жителей близлежащих домов.

«Все работы прошли в штатном режиме», — отметили в ведомстве.

В операции принимали участие 138 человек и 44 единицы техники.

В феврале «Крыминформ» сообщал, что в Севастополе обезвредили авиабомбу времён Великой Отечественной войны.