Национальный союз защиты прав потребителей оценил идею отказа от кассовых чеков в России

Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин прокомментировал сообщение о том, что Минпромторг выступил с идеей снять с торговли обязательство выдавать бумажные кассовые чеки.

В беседе с радио Sputnik он отметил, что наличие чека — защитная мера потребителя в деле дальнейшего разбирательства с магазином.

«Сами по себе кассовые аппараты нужны не везде, при этом у покупателя должен оставаться какой-то документ, который говорил бы о совершённой покупке в данном месте», — сказал Егармин.

Со своей стороны, председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в беседе с НСН назвал ситуацию двоякой.

«С одной стороны, бумажные чеки — это анахронизм, в цифровую эпоху и с учётом электронных касс правильнее и с точки зрения издержек, и с точки зрения экологии не выдавать эти бумажные чеки, которые сразу идут в помойку и никому не нужны. Но отсутствие чеков может создавать проблему для покупателя, когда он хочет отремонтировать или вернуть что-то с браком», — сказал он.

По его словам, покупателям нужно требовать электронные чеки для защиты своих прав.

Ранее Минпромторг сообщил о дефиците кассовой ленты в некоторых регионах России.