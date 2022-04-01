РЭО возместит затраты утилизаторов в 2023 году

Российский экологический оператор (РЭО) возместит затраты утилизаторов в следующем году.

Об этом сообщает телеканал «360».

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«С 2023 года на финансовую поддержку могут рассчитывать утилизаторы отходов от использования товаров, подтвердившие фактическую утилизацию. Правила, по которым будет оказываться финансовая поддержка ППК, будут утверждены набсоветом компании в ближайшее время», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, задача РЭО — обеспечить в 2023 году возмещение затрат на утилизацию отходов, которые были переработаны в 2022-м.

Как ранее сообщала НСН, в Москве начали проектировать заводы по переработке илового осадка сточных вод.