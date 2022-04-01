В России запустили проект «Экопоколение.РЭО»

Российский экологический оператор запустил проект «Экопоколение.РЭО».

Об этом сообщает телеканал «360».

Проект реализуется при поддержке Всероссийской общественной организации волонтёров-экологов «Делай!».

«Через «Экопоколение.РЭО» ППК даёт возможность молодым людям при помощи конкурсов и различных проектов присоединиться к экологическому добровольчеству, повысить уровень своих знаний о реформе отрасли обращения с твёрдыми коммунальными отходами», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, марафон, стартовавший 1 апреля, позволит участникам повысить уровень знаний в сфере экодобровольчества, обменяться опытом и создать свою экокоманду.

Марафон продлится до 10 мая. По его итогам будут выбраны по два представителя из десяти студенческих организаций, которые смогут принять участие в форуме «Экосистема. Устойчивое развитие».

Ранее сообщалось, что более 450 эковолонтёров займутся очисткой вод Байкала летом.