В Московской области начался «Месяц чистоты и благоустройства»
- globallookpress.com
- © Komsomolskaya Pravda
Об этом сообщает «Радио 1».
В работах по приведению в порядок общественных территорий и уборке дворов примут участие коммунальные службы, общественные организации и молодёжные объединения.
Также планируется вручную навести порядок в парковочных карманах, которые недоступны для механизированной уборки.
Как ранее передавал телеканал «360», в Самарской области появятся три мусоросортировочных комплекса до конца 2024 года.