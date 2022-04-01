В Московской области начался «Месяц чистоты и благоустройства»

В Подмосковье начался «Месяц чистоты и благоустройства», в течение которого в каждом городском округе обустроят территории и дворы.

Об этом сообщает «Радио 1».

В работах по приведению в порядок общественных территорий и уборке дворов примут участие коммунальные службы, общественные организации и молодёжные объединения.

Также планируется вручную навести порядок в парковочных карманах, которые недоступны для механизированной уборки.

Как ранее передавал телеканал «360», в Самарской области появятся три мусоросортировочных комплекса до конца 2024 года.