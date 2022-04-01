Психолог Лянгузова рекомендовала смотреть комедии для снижения уровня стресса

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Психолог Юлия Лянгузова рассказала о пользе просмотра комедийных фильмов для снижения уровня стресса.
Психолог Лянгузова рекомендовала смотреть комедии для снижения уровня стресса
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  • © Westend61

«Комедии помогают выходить из стрессовой ситуации. Я как психолог рекомендую своим клиентам, особенно сейчас, когда очень высокий уровень стресса, смотреть что-то лёгкое — про радость, смех, про шутки, про то, что вообще не относится к текущей экономической и политической ситуации», — рассказала она в беседе с «Радио 1».

Лянгузова отметила, что юмор является наиболее безопасной защитой для психики.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала советы по питанию для поддержания здоровья сердца.

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