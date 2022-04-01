Психолог Рязанова дала советы по борьбе с тревожностью

Клинический психолог Юлия Рязанова дала советы по борьбе с тревожностью.

В беседе с «Газетой.Ru» она выразила мнение, что сначала важно осознать проблему.

«Вторым шагом исцеления от тревожности является «информационная гигиена». Рекомендуется ограничить количество каналов информации и время на изучение новостей, а в тяжёлых случаях устроить себе «информационный детокс», — считает Рязанова.

По её мнению, это поможет вернуть контроль над чувствами и мыслями.

Кроме того, полагает психолог, полезно сочетание умеренных физических нагрузок и полноценного питания.

Рязанова советует заниматься медитативными практиками, дыхательной гимнастикой.

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