Психолог Рязанова дала советы по борьбе с тревожностью

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Клинический психолог Юлия Рязанова дала советы по борьбе с тревожностью.
Психолог Рязанова дала советы по борьбе с тревожностью
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Barwick

В беседе с «Газетой.Ru» она выразила мнение, что сначала важно осознать проблему.

«Вторым шагом исцеления от тревожности является «информационная гигиена». Рекомендуется ограничить количество каналов информации и время на изучение новостей, а в тяжёлых случаях устроить себе «информационный детокс», — считает Рязанова.

По её мнению, это поможет вернуть контроль над чувствами и мыслями.

Кроме того, полагает психолог, полезно сочетание умеренных физических нагрузок и полноценного питания.

Рязанова советует заниматься медитативными практиками, дыхательной гимнастикой.

Ранее невролог Игорь Вознюк в беседе с Nation News напомнил о важности своевременной диагностики для профилактики болезни Альцгеймера.

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