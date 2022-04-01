В Минздраве Подмосковья напомнили об опасности весеннего льда для детей

В Минздраве Московской области предупредили родителей об опасности тонкого льда для детей.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства специально для «Радио 1».

«Тонкий лёд — явление каверзное и опасное как для детей, так и для взрослых. Но отличие в том, что ребёнок больше теряется в опасной ситуации, чем взрослый, и скорее переохлаждается. Оказавшись в холодной воде, ребёнок максимум через семь минут дойдёт до состояния гипертермии», — рассказала главный внештатный педиатр Московской области, директор Научно-исследовательского клинического института детства, профессор Нисо Одинаева.

Она напомнила, что безопасная толщина льда начинается от 10 см.

«Не позволяйте ребёнку гулять и играть у водоёмов, особенно в сумерках», — предупреждает специалист.

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