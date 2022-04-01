Эксперт Павлов перечислил риски отказа от бумажных чеков в России
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«Разрешение не выбивать чек влечёт ряд рисков. Это приведёт к тому, что операции не будут проводиться и через кассу. Мы уже сейчас видим, что в таких отраслях, как, например, транспортные услуги, общественное питание, увеличились факты сокрытия выручки, то есть государство недополучает денег», — рассказал Павлов kp.ru.
Он напомнил, что без чека покупателю будет трудно доказать факт покупки и предъявить претензии продавцу некачественного товара или возвратить товар надлежащего качества.
Ранее Минпромторг сообщил о дефиците кассовой ленты в некоторых регионах России.