В «Лаборатории Касперского» напомнили об опасности сомнительных ссылок
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«Не переходите по сомнительным ссылкам в почте, мессенджерах или соцсетях. Даже если их прислали знакомые или письмо якобы пришло от крупной организации», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметил эксперт, если есть сомнения в том, что ссылка легитимная, то лучше проверить её с помощью специальных сервисов.
По словам Галова, если пользователь перешёл по ссылке, то нужно внимательно проверить название сайта в адресной строке, например, если требуется ввести свои данные.
«Особую неприятность могут нести сообщения, которые злоумышленники распространяют в соцсетях и мессенджерах: мобильный контент очень виральный, зачастую пользователи сами делятся со своими контактами сообщениями с нехорошими ссылками», — добавил эксперт.
Ранее генеральный директор и основатель Group-IB Дмитрий Волков в беседе с НСН рассказал о распространённых мошеннических схемах.