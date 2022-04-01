В «Лаборатории Касперского» напомнили об опасности сомнительных ссылок

Эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов напомнил об опасности сомнительных ссылок.

«Не переходите по сомнительным ссылкам в почте, мессенджерах или соцсетях. Даже если их прислали знакомые или письмо якобы пришло от крупной организации», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, если есть сомнения в том, что ссылка легитимная, то лучше проверить её с помощью специальных сервисов.

По словам Галова, если пользователь перешёл по ссылке, то нужно внимательно проверить название сайта в адресной строке, например, если требуется ввести свои данные.

«Особую неприятность могут нести сообщения, которые злоумышленники распространяют в соцсетях и мессенджерах: мобильный контент очень виральный, зачастую пользователи сами делятся со своими контактами сообщениями с нехорошими ссылками», — добавил эксперт.

Ранее генеральный директор и основатель Group-IB Дмитрий Волков в беседе с НСН рассказал о распространённых мошеннических схемах.