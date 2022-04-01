Пожарные локализовали несколько очагов возгорания на нефтебазе в Белгороде

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Пресс-служба мэрии Белгорода сообщила, что пожарным удалось сократить площадь возгорания на нефтебазе в городе, локализовав несколько очагов.
Пожарные локализовали несколько очагов возгорания на нефтебазе в Белгороде
  • РИА Новости
  • © Таисия Лисковец

«По состоянию на 17:00 удалось локализовать отдельные очаги пожара и сократить площадь горения», — говорится в сообщении мэрии в Telegram.

Уточняется, что с середины дня состав расчётов усилен за счёт 150 пожарных из Курской области.

«На данный момент задействовано более 300 пожарных, порядка 100 единиц техники, включая пожарный поезд и вертолёт», — отмечается в заявлении.

Утром 1 апреля два вертолёта украинских ВВС нанесли авиаудары по нефтебазе в Белгороде. В результате загорелось восемь резервуаров с топливом. На место выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС. На трёх резервуарах пожар ликвидировали. 

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