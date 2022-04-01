Пожарные локализовали несколько очагов возгорания на нефтебазе в Белгороде
- РИА Новости
- © Таисия Лисковец
«По состоянию на 17:00 удалось локализовать отдельные очаги пожара и сократить площадь горения», — говорится в сообщении мэрии в Telegram.
Уточняется, что с середины дня состав расчётов усилен за счёт 150 пожарных из Курской области.
«На данный момент задействовано более 300 пожарных, порядка 100 единиц техники, включая пожарный поезд и вертолёт», — отмечается в заявлении.
Утром 1 апреля два вертолёта украинских ВВС нанесли авиаудары по нефтебазе в Белгороде. В результате загорелось восемь резервуаров с топливом. На место выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС. На трёх резервуарах пожар ликвидировали.