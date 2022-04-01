Специалист по финансам назвал драгметаллы альтернативой иностранной валюте

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Основатель сервиса «Кошелёк.ру» Михаил Богданов назвал драгметаллы альтернативой иностранной валюте.
Специалист по финансам назвал драгметаллы альтернативой иностранной валюте
  • Gettyimages.ru
  • © Grant Faint

«Достойной альтернативой иностранной валюте могут стать драгоценные металлы. Если покупать монеты из золота и серебра, а также слитки на срок свыше трёх лет, то они не облагаются НДФЛ», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как напомнил эксперт, недавно слитки были освобождены и от НДС.

По словам Богданова, золото — главный защитный актив, а его стоимость возрастает в течение пяти-семи лет.

«Самое главное, стоит помнить, что не нужно держать все ваши активы в одном месте для диверсификации рисков. Только так вы сможете защитить себя в достаточной степени», — заключил эксперт.

Ранее директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН высказался о динамике курса рубля.

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