Специалист по финансам назвал драгметаллы альтернативой иностранной валюте

Основатель сервиса «Кошелёк.ру» Михаил Богданов назвал драгметаллы альтернативой иностранной валюте.

«Достойной альтернативой иностранной валюте могут стать драгоценные металлы. Если покупать монеты из золота и серебра, а также слитки на срок свыше трёх лет, то они не облагаются НДФЛ», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как напомнил эксперт, недавно слитки были освобождены и от НДС.

По словам Богданова, золото — главный защитный актив, а его стоимость возрастает в течение пяти-семи лет.

«Самое главное, стоит помнить, что не нужно держать все ваши активы в одном месте для диверсификации рисков. Только так вы сможете защитить себя в достаточной степени», — заключил эксперт.

Ранее директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН высказался о динамике курса рубля.