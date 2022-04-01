Аналитик Карпунин дал советы по формированию портфеля акций

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин дал советы по формированию портфеля акций.

«В такой ситуации, мне кажется, портфель из акций стоит разбить на части: 30% — на акции внутреннего рынка (крупнейшие банки, потребительский сектор, возможно, точечно какие-то IT-компании, самые сильные представители электроэнергетики)», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, ещё 10% могут составлять нейтральные бумаги, например, производителей продуктов питания.

Как добавил Карпунин, оставшиеся 60% — это экспортёры нефти, металлов, угля, драгметаллов и так далее.

Ранее директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН высказался о динамике курса рубля.