Аналитик Карпунин дал советы по формированию портфеля акций

Короткая ссылка
Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин дал советы по формированию портфеля акций.
Аналитик Карпунин дал советы по формированию портфеля акций
  • Gettyimages.ru
  • © scyther5

«В такой ситуации, мне кажется, портфель из акций стоит разбить на части: 30% — на акции внутреннего рынка (крупнейшие банки, потребительский сектор, возможно, точечно какие-то IT-компании, самые сильные представители электроэнергетики)», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, ещё 10% могут составлять нейтральные бумаги, например, производителей продуктов питания.

Как добавил Карпунин, оставшиеся 60% — это экспортёры нефти, металлов, угля, драгметаллов и так далее.

Ранее директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН высказался о динамике курса рубля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить