В Подмосковье выделят более 2,9 млрд рублей для компенсации льготного проезда в транспорте

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Власти Московской области выделят из бюджета более 2,9 млрд рублей перевозчикам общественного транспорта региона для компенсации за льготный проезд на коммерческих маршрутах.
В Подмосковье выделят более 2,9 млрд рублей для компенсации льготного проезда в транспорте
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на зампредседателя правительства Московской области Анну Кротову.

«С января этого года на всех коммерческих автобусных маршрутах подмосковных перевозчиков стали предоставлять бесплатный проезд и льготы по соцкарте Московской области. Чтобы компенсировать недополученные доходы за предоставленные льготы и скидки, перевозчикам из бюджета региона в этом году направят порядка 2,9 млрд рублей», — заявила Кротова.

По её словам, общий размер выплат за январь составил около 175 млн рублей.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что прокат электросамокатов в Москве приостановили из-за погодных условий.

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