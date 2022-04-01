Заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Федеральная налоговая служба (ФНС) предложила ввести мораторий до конца года на штрафы за невыдачу бумажного чека.

«Я хочу сказать большое спасибо от всего бизнеса Федеральной налоговой службе, которая вышла с предложением до конца года установить мораторий на привлечение организации торговли к ответственности, если она не выдаёт чек», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он подчеркнул, что по требованию потребителя компании всё равно будут обязаны выдать ему чек.

Ранее Евтухов заявил, что в ряде российских регионов фиксируется дефицит кассовой ленты.

1 апреля директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Минпромторг выступил с идеей снять с торговли обязательство выдавать бумажные кассовые чеки.