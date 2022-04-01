ФНС предложила ввести мораторий до конца года на штрафы за невыдачу бумажного чека
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«Я хочу сказать большое спасибо от всего бизнеса Федеральной налоговой службе, которая вышла с предложением до конца года установить мораторий на привлечение организации торговли к ответственности, если она не выдаёт чек», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим он подчеркнул, что по требованию потребителя компании всё равно будут обязаны выдать ему чек.
Ранее Евтухов заявил, что в ряде российских регионов фиксируется дефицит кассовой ленты.
1 апреля директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Минпромторг выступил с идеей снять с торговли обязательство выдавать бумажные кассовые чеки.