В Иркутской области зарегистрировали 275 случаев коронавируса за сутки

В Иркутской области зарегистрировали 275 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на центр управления регионом.

Общее число заболевших в регионе достигло 287 385. Вылечились 277 255 жителей.

Лечение в больницах проходят 795 жителей Приангарья.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 19 164 случая COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.