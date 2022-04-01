В Иркутской области зарегистрировали 275 случаев коронавируса за сутки

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В Иркутской области зарегистрировали 275 случаев коронавируса за последние сутки.
В Иркутской области зарегистрировали 275 случаев коронавируса за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на центр управления регионом.

Общее число заболевших в регионе достигло 287 385. Вылечились 277 255 жителей.

Лечение в больницах проходят 795 жителей Приангарья.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 19 164 случая COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.

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