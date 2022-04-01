В Подмосковье заявили, что угрозы срыва поставок жизненно важных лекарств в регион нет

Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев заявил, что угрозы срыва поставок жизненно важных лекарств в Подмосковье нет.

Об этом сообщает телеканал «360».

По словам Голубева, аптечная сеть «Мособлмедсервис» обеспечена на местах запасом этих лекарств на 45—60 дней, а на центральных складах препараты в наличии на пять месяцев вперёд, и поставки продолжаются.

В свою очередь, директор Научно-практического центра клинико-экономического анализа Минздрава Московской области Константин Кокушкин уточнил, что отсутствие в продаже некоторых препаратов временное, оно связано с ажиотажным спросом.

Ранее директор по маркетингу и стратегическому развитию российской фармацевтической компании Тимур Серазев в беседе с Nation News высказался о перспективах онлайн-торговли лекарствами в России.