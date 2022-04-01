В ЯНАО прививку от COVID-19 сделали 260 тысяч человек

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В Ямало-Ненецком автономном округе прививку от COVID-19 сделали около 260 тыс. человек. Завершили иммунизацию 253 тыс.
В ЯНАО прививку от COVID-19 сделали 260 тысяч человек
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  • © Bloomberg Creative

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на данные регионального Департамента здравоохранения.

Продолжается и вакцинация подростков. К настоящему времени привиты более 600 несовершеннолетних.

Как отметили в пресс-службе окружного правительства, врачи напоминают о важности ревакцинации. Такую процедуру прошли около 75 тыс. жителей.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге на стационарном лечении находятся 1758 пациентов с COVID-19 и пневмониями. За сутки госпитализированы 119 жителей, передаёт ФАН со ссылкой на комитет здравоохранения.

На амбулаторном лечении находятся 11 956 горожан.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.

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