В ЯНАО прививку от COVID-19 сделали 260 тысяч человек
- Gettyimages.ru
- © Bloomberg Creative
Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на данные регионального Департамента здравоохранения.
Продолжается и вакцинация подростков. К настоящему времени привиты более 600 несовершеннолетних.
Как отметили в пресс-службе окружного правительства, врачи напоминают о важности ревакцинации. Такую процедуру прошли около 75 тыс. жителей.
Также стало известно, что в Санкт-Петербурге на стационарном лечении находятся 1758 пациентов с COVID-19 и пневмониями. За сутки госпитализированы 119 жителей, передаёт ФАН со ссылкой на комитет здравоохранения.
На амбулаторном лечении находятся 11 956 горожан.
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.