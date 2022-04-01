В Нижегородской области откроют представительство Союза добровольцев России
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«Нам нужно обеспечить качественное взаимодействие региона с Союзом добровольцев России. У вашей организации есть очень интересные и актуальные проекты, например, поддержка семей военнослужащих. Хочется, чтобы они реализовывались и в Нижегородской области», — заявил Никитин, его слова приводит сайт pravda-nn.ru.
Никитин отметил, что в регионе уже действуют 557 волонтёрских объединений и организаций.
Как ранее сообщал «Янтарный край», в Калининградской области рассказали о работе с волонтёрами.