В Нижегородской области откроют представительство Союза добровольцев России

Короткая ссылка
В Нижегородской области откроют представительство Союза добровольцев России. Об этом договорились губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и депутат Государственной думы, руководитель Союза добровольцев Яна Лантратова.
В Нижегородской области откроют представительство Союза добровольцев России
  • globallookpress.com
  • © Federation Council of Russia

«Нам нужно обеспечить качественное взаимодействие региона с Союзом добровольцев России. У вашей организации есть очень интересные и актуальные проекты, например, поддержка семей военнослужащих. Хочется, чтобы они реализовывались и в Нижегородской области»,  — заявил Никитин, его слова приводит сайт pravda-nn.ru.

Никитин отметил, что в регионе уже действуют 557 волонтёрских объединений и организаций.

Как ранее сообщал «Янтарный край», в Калининградской области рассказали о работе с волонтёрами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить