В Оренбургской области зафиксировали 246 случаев COVID-19 за сутки

В Оренбургской области зафиксировали 246 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 43 человека.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 210 965. Выздоровели 199 526 жителей, в том числе 782 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Москве продлили срок действия программы дополнительного стимулирования вакцинации от коронавируса для пожилых граждан до 30 июня. Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

В рамках программы горожане старше 65 лет, которые пройдут в указанный период вакцинацию или ревакцинацию, смогут получить подарочные наборы или денежную компенсацию.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.