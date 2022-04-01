В Оренбургской области зафиксировали 246 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Оренбургской области зафиксировали 246 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 43 человека.
В Оренбургской области зафиксировали 246 случаев COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 210 965. Выздоровели 199 526 жителей, в том числе 782 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Москве продлили срок действия программы дополнительного стимулирования вакцинации от коронавируса для пожилых граждан до 30 июня. Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

В рамках программы горожане старше 65 лет, которые пройдут в указанный период вакцинацию или ревакцинацию, смогут получить подарочные наборы или денежную компенсацию.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить