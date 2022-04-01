Экс-замглавы Минпросвещения Ракова рассказала ОНК об условиях перевозок из СИЗО в суд

Арестованная по обвинению в мошенничестве экс-замминистра просвещения России Марина Ракова, содержащаяся в СИЗО №6 Москвы, считает опасными условия перевозки заключённых в суды. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

«Автозаки не оборудованы ремнями безопасности, и, когда машина подпрыгивает на кочках, женщины получают травмы, ударяясь о металлические части салона. Я сама видела, как одна из девушек получила травму ключицы», — привёл слова Раковой один из членов комиссии, посетивший СИЗО.

Ракова также сообщила ОНК, что дорога в суд занимает иногда несколько часов и столько же обратно, поэтому возвращаются женщины в свои камеры ночью.

Бывшая чиновница, кроме того, заявила, что в СИЗО «зрение и так садится, а офтальмолог выписывает рецепт без исследования глазного дна, и изготовленные по нему очки не помогают».

Представитель ОНК отметил, что заключённые столичных изоляторов часто жалуются на условия этапирования в суды.

«Жалуются и на ранние подъёмы в пять утра, долгое ожидание на сборном отделении, на длительные поездки (потому что автозак едет по нескольким судам), на дикий холод зимой и на удушающую жару летом», — сказал собеседник RT.

Он добавил, что в СИЗО Ракова содержится в трёхместной камере, оборудованной телевизором и холодильником, её соседки также обвиняются в экономических преступлениях.

Следователи ГУ МВД по Москве предъявили обвинение Марине Раковой по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере).

Ранее сообщалось, что полиция выявила 12 фиктивных сотрудников РАНХиГС в ходе расследования дела Раковой.