Обвиняемый в мошенничестве блогер Запиров арестован до 3 мая

Блогер Хизри Запиров арестован до 3 мая по обвинению в 20 эпизодах мошенничества с инвестициями в букмекерские конторы.

«Бабушкинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении 27-летнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок по 3 мая 2022 года», — говорится в сообщении столичной прокуратуры в Telegram.

Ранее стало известно, что Запирову предъявлено обвинение.

Согласно версии следствия, обвиняемый и его соучастники рекламировали систему инвестирования, позволяющую получить заработок путём участия в деятельности букмекерской конторы.

Полученные от граждан деньги поступали на счета третьих лиц и присваивались злоумышленниками.