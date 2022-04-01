Обвиняемый в мошенничестве блогер Запиров арестован до 3 мая
- РИА Новости
«Бабушкинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении 27-летнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок по 3 мая 2022 года», — говорится в сообщении столичной прокуратуры в Telegram.
Ранее стало известно, что Запирову предъявлено обвинение.
Согласно версии следствия, обвиняемый и его соучастники рекламировали систему инвестирования, позволяющую получить заработок путём участия в деятельности букмекерской конторы.
Полученные от граждан деньги поступали на счета третьих лиц и присваивались злоумышленниками.