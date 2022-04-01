В Москве будет создана единая электронная картографическая основа

Единая электронная картографическая основа (ЕЭКО) будет создана в Москве, к концу года она будет наполнена на 52%, сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра.

Как уточняется, на площадке ведомства прошло совещание с фондодержателями пространственных данных города, в рамках которого обсудили приоритетные проекты, а также ход их реализации в Московском регионе.

Среди участников встречи — представители ФГБУ «Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных», ГБУ «Мосгоргеотрест», а также комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

Руководитель управления Игорь Майданов рассказал, что в настоящее время Центр геодезии, картографии и ИПД в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» создаёт федеральную сеть геодезических станций, которая призвана интегрировать существующие государственные и частные дифференциальные геодезические станции в единый центр обработки данных.

Самой крупной дифференциальной сетью на территории столицы является созданная Мосгоргеотрестом система навигационно-геодезического обеспечения Москвы.

«Разработанная в Москве система — одна из наших гордостей. Сейчас в неё входит 21 базовая станция. Это прекрасно работающая и высокоточная измерительная система, которая полностью охватывает территорию Москвы и примыкающих к ней районов Подмосковья», — заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По её словам, погрешность определения объектов составляет несколько сантиметров, что позволяет в реальном времени выполнять землеустроительные и геодезические работы.

Княжевская выразила уверенность, что распространение таких технологий на территорию всей России пойдёт на пользу всем участникам строительного процесса и всем жителям.

Со своей стороны, Майданов отметил, что совместное применение действующих государственных и частных геодезических станций — самый эффективный метод в общемировой практике для повышения точности определения координат.

«Необходимо детально проработать вопрос вхождения СНГО в ФСГС и подготовить к заключению между ведомствами соглашение о сотрудничестве», — сказал он.

На встрече представители ведомств отдельно обсудили другой приоритетный проект Росреестра по созданию и обновлению Единой электронной картографической основы (ЕЭКО).

«Из регионального фонда пространственных данных, оператором которого также является ГБУ «Мосгоргеотрест», переданы картографические материалы для их включения в ЕЭКО Москвы. Учитывая значительный объём материалов ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД», планируется завершение этой работы до конца текущего года. После завершения всех мероприятий наполнение ЕЭКО Москвы составит около 52%», — сообщил Майданов.

Участники совещания наметили дальнейший план действий и взаимодействия между ведомствами для создания столичного сегмента ФСГС и наполнения ЕЭКО Москвы до 100%.