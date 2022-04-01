Диетолог Соломатина назвала возможные причины повышенного аппетита

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что излишний аппетит в некоторых случаях может говорить о наличии сахарного диабета или нарушениях работы мозга.
Диетолог Соломатина назвала возможные причины повышенного аппетита
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«Орган (щитовидная железа. — RT) продуцирует нашу энергию. И когда происходит снижение его функции, гипотиреоз, энергии не хватает. Человек всё время пытается её восполнить и что-то жуёт», — сказала она в разговоре с «Москвой 24».

Аппетит может быть повышен и при возрастных изменениях. Кроме того, это явление может наблюдаться при сахарном диабете второго типа или инсулинорезистентности.

Также в неконтролируемом аппетите могут быть виноваты проблемы с желудком — когда выделяется больше соляной кислоты, чем нужно. 

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News дала рекомендации по питанию весной.

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