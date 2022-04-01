BBI: состояние богатейших миллиардеров из России с начала года сократилось на $50,1 млрд

Совокупное состояние богатейших российских предпринимателей с начала года снизилось на $50,1 млрд, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Отмечается, что больше всех потерял совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, его состояние уменьшилось на $17,4 млрд.

Состояние основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова снизилось на $5,7 млрд.

На третьем месте — совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон, чьё состояние уменьшилось на $4,9 млрд.

15 марта Евросоюз постановил ввести в действие новый пакет санкций в отношении ряда граждан и юридических лиц России в связи с ситуацией на Украине.

Италия заморозила активы подпавших под санкции ЕС «российских олигархов» на сумму более €800 млн.