BBI: состояние богатейших миллиардеров из России с начала года сократилось на $50,1 млрд
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Отмечается, что больше всех потерял совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, его состояние уменьшилось на $17,4 млрд.
Состояние основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова снизилось на $5,7 млрд.
На третьем месте — совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон, чьё состояние уменьшилось на $4,9 млрд.
15 марта Евросоюз постановил ввести в действие новый пакет санкций в отношении ряда граждан и юридических лиц России в связи с ситуацией на Украине.
Италия заморозила активы подпавших под санкции ЕС «российских олигархов» на сумму более €800 млн.