Опрос: около 55% россиян планируют получить новую профессию
- Gettyimages.ru
- © Tom Werner
Кроме того, как пишет Life.ru, 51% опрошенных поставили перед собой цель увеличить доход.
Люди, находящиеся на данный момент в поиске работы, а также пенсионеры хотят получить новые навыки для дистанционной работы: работать удалённо планируют 52,2 и 38,8% опрошенных соответственно.
Самыми перспективными областями для профессионального роста и развития респонденты посчитали программирование и разработку (34%), а также дизайн (25,6%).
Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.