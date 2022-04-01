Опрос: около 55% россиян планируют получить новую профессию

Короткая ссылка
Более половины россиян, 54,5%, заявили, что планируют получить новую профессию. Такие результаты показало исследование, проведённое образовательной платформой GeekBrains. Участие в опросе приняли почти 465 тыс. человек.
Опрос: около 55% россиян планируют получить новую профессию
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Кроме того, как пишет Life.ru, 51% опрошенных поставили перед собой цель увеличить доход. 

Люди, находящиеся на данный момент в поиске работы, а также пенсионеры хотят получить новые навыки для дистанционной работы: работать удалённо планируют 52,2 и 38,8% опрошенных соответственно.

Самыми перспективными областями для профессионального роста и развития респонденты посчитали программирование и разработку (34%), а также дизайн (25,6%).

Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить