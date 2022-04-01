Опрос: около 55% россиян планируют получить новую профессию

Более половины россиян, 54,5%, заявили, что планируют получить новую профессию. Такие результаты показало исследование, проведённое образовательной платформой GeekBrains. Участие в опросе приняли почти 465 тыс. человек.

Кроме того, как пишет Life.ru, 51% опрошенных поставили перед собой цель увеличить доход.

Люди, находящиеся на данный момент в поиске работы, а также пенсионеры хотят получить новые навыки для дистанционной работы: работать удалённо планируют 52,2 и 38,8% опрошенных соответственно.

Самыми перспективными областями для профессионального роста и развития респонденты посчитали программирование и разработку (34%), а также дизайн (25,6%).

Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.