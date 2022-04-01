Минобороны России: силы ЛНР за ночь уничтожили до 40 украинских националистов

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Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что подразделения Луганской Народной Республики за ночь уничтожили до 40 украинских националистов.
Минобороны России: силы ЛНР за ночь уничтожили до 40 украинских националистов
  • РИА Новости

По его словам, подразделения ЛНР, продолжая наступление, блокировали северные окраины населённого пункта Кременная и восточные окраины Метёлкина.

«За ночь уничтожены до 40 украинских националистов, действовавших в составе 57-й отдельной мотопехотной бригады, одна артиллерийская батарея, две БМП и четыре автомобиля различного назначения», — сказал Конашенков на брифинге.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в стриме RT «Летучка» заявил, что украинские войска бьют по гуманитарным колоннам с мирными жителями.

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