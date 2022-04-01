Минобороны России: силы ЛНР за ночь уничтожили до 40 украинских националистов
- РИА Новости
По его словам, подразделения ЛНР, продолжая наступление, блокировали северные окраины населённого пункта Кременная и восточные окраины Метёлкина.
«За ночь уничтожены до 40 украинских националистов, действовавших в составе 57-й отдельной мотопехотной бригады, одна артиллерийская батарея, две БМП и четыре автомобиля различного назначения», — сказал Конашенков на брифинге.
Ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в стриме RT «Летучка» заявил, что украинские войска бьют по гуманитарным колоннам с мирными жителями.