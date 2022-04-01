Минобороны России: силы ЛНР за ночь уничтожили до 40 украинских националистов

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что подразделения Луганской Народной Республики за ночь уничтожили до 40 украинских националистов.

По его словам, подразделения ЛНР, продолжая наступление, блокировали северные окраины населённого пункта Кременная и восточные окраины Метёлкина.

«За ночь уничтожены до 40 украинских националистов, действовавших в составе 57-й отдельной мотопехотной бригады, одна артиллерийская батарея, две БМП и четыре автомобиля различного назначения», — сказал Конашенков на брифинге.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в стриме RT «Летучка» заявил, что украинские войска бьют по гуманитарным колоннам с мирными жителями.