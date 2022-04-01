Мурашко: в России около 1,5 тысячи пациентов с COVID-19 находятся в реанимации

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На данный момент почти 1,5 тыс. пациентов с коронавирусом в России находятся в реанимации, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.
Мурашко: в России около 1,5 тысячи пациентов с COVID-19 находятся в реанимации
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Сегодня более 300 тыс. пациентов по-прежнему получают терапию и почти 1,5 тыс. человек находятся в реанимации», — приводит РИА Новости слова Мурашко на встрече со студентами-волонтёрам, участвующими в борьбе с COVID-19.

По его словам, профилактика заболевания, вакцинация и ревакцинация по-прежнему важны.

Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.

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