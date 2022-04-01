Аллерголог Кузьмичёва назвала отличия симптомов аллергии и ОРВИ

Врач-аллерголог Ксения Кузьмичёва рассказала, как отличить симптомы аллергии от признаков ОРВИ.

Как только тает снег, люди, подверженные аллергии, могут начать чувствовать её симптомы, которые внешне похожи на ОРВИ: заложенность носа, насморк, першение в горле, объяснила специалист в беседе с «Известиями».

Чтобы не перепутать аллергию с ОРВИ, нужно проследить за тем, различается ли интенсивность симптомов, когда человек находится на улице и дома, а также помогает ли снять их приём одной дозы антигистаминного препарата, добавила Кузьмичёва.

Также одним из проявлений аллергии может быть сезонная бронхиальная астма, отметила врач. Её симптомы — затруднённое или шумное, свистящее дыхание, чувство тяжести в груди, приступообразный кашель.

Ранее, как передавала газета «Взгляд», иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала о проявлении у людей аллергии на холод.