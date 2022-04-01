Терапевт Кобрянов дал советы метеозависимым людям

Терапевт Михаил Кобрянов рассказал, какие меры стоит принять для хорошего самочувствия в переменчивую погоду.

«Нужно соблюдать режим труда и отдыха, обязателен восьмичасовой сон (минимум), регулярное и полноценное питание, сбалансированное по белкам, жирам, углеводам, без переедания и с увеличением количества свежих овощей и фруктов», — сказал врач в беседе с «Известиями».

Он также напомнил, что важно соблюдать водный баланс — при отсутствии заболеваний необходимо выпивать 1,5—2 л жидкости в сутки.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала советы по питанию для поддержания здоровья сердца.