В Москве выделили более 170 га земли под строительство инфраструктурных объектов с начала года

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что власти Москвы с начала года выделили земельные участки под крупные инфраструктурные и социальные проекты.

Об этом пишет НСН.

«С начала 2022 года департамент городского имущества выделил более 170 га земли для строительства транспортных развязок и новых линий метрополитена, возведения домов по программе реновации, а также социально-значимых объектов», — отметил Ефимов.

Больше всего земли выделили для транспортных объектов: 53 га — для транспортно-пересадочных узлов, станций метрополитена, ещё 51 — для дорожного строительства.

Ещё 36 га земли выделили под школы, детские сады и прочие объекты, 32 га — для строительства по программе реновации жилья.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье прокомментировали ситуацию со строительством социальных объектов.