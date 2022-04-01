В Москве выделили более 170 га земли под строительство инфраструктурных объектов с начала года
- РИА Новости
Об этом пишет НСН.
«С начала 2022 года департамент городского имущества выделил более 170 га земли для строительства транспортных развязок и новых линий метрополитена, возведения домов по программе реновации, а также социально-значимых объектов», — отметил Ефимов.
Больше всего земли выделили для транспортных объектов: 53 га — для транспортно-пересадочных узлов, станций метрополитена, ещё 51 — для дорожного строительства.
Ещё 36 га земли выделили под школы, детские сады и прочие объекты, 32 га — для строительства по программе реновации жилья.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье прокомментировали ситуацию со строительством социальных объектов.