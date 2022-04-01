В Москве выделили более 170 га земли под строительство инфраструктурных объектов с начала года

Короткая ссылка
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что власти Москвы с начала года выделили земельные участки под крупные инфраструктурные и социальные проекты.
В Москве выделили более 170 га земли под строительство инфраструктурных объектов с начала года
  • РИА Новости

Об этом пишет НСН.

«С начала 2022 года департамент городского имущества выделил более 170 га земли для строительства транспортных развязок и новых линий метрополитена, возведения домов по программе реновации, а также социально-значимых объектов», — отметил Ефимов.

Больше всего земли выделили для транспортных объектов: 53 га — для транспортно-пересадочных узлов, станций метрополитена, ещё 51 — для дорожного строительства.

Ещё 36 га земли выделили под школы, детские сады и прочие объекты, 32 га — для строительства по программе реновации жилья.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье прокомментировали ситуацию со строительством социальных объектов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить