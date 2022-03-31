В Ассоциации родительских комитетов дали советы по записи детей в 1-й класс

Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России Ольга Леткова дала советы по записи детей в 1-й класс.

«Если родители хотят отправить детей в школу не по месту жительства, то есть смысл пораньше подать заявление. Потому что рассматриваться оно будет после того, как пройдёт основное зачисление тех, кто проживает на территории данного учебного заведения. Приём начнётся в июле», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, удовлетворение заявлений происходит в порядке очерёдности, поэтому на решение будет влиять срок обращения.

Как отметила Леткова, если ребёнка не взяли, система всё равно определит его в школу по месту проживания.

«Запись в 1-й класс начинается 1 апреля, если ребёнка не взяли в выбранную школу не по прописке или по каким-то причинам родители не смогли вовремя подать заявление, они могут это сделать вплоть до начала сентября», — уточнила эксперт.

Она добавила, что если зачисление идёт по месту жительства, то проблем не будет.

«В школу возьмут даже сверх возможностей тех, кто проживает на участке данной школы», — заключила Леткова.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в текущем году в школы Московской области пойдут 120 тыс. первоклассников.