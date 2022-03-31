Специалист по информационной безопасности Морозов высказался о безлимитных тарифах

Специалист по информационной безопасности Юрий Морозов высказался о безлимитных тарифах.

«Безлимитные предложения всегда привлекали россиян: они были более дешёвыми, выгодными и с большим количеством различных привилегий. Однако с точки зрения целесообразности могу сказать, что большинству пользователей безлимитный мобильный интернет и, например, неограниченные смс-сообщения попросту не нужны», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил эксперт, чрезмерная нагрузка на сети может привести к нарушению в работе, и если можно снизить нагрузку за счёт сокращения безлимита, то это стоит сделать.

«Я думаю, что большинство операторов не станет отказываться от безлимитных тарифов, которые были внедрены давно и действуют по настоящее время. Скорее всего, отказ от безлимита коснётся уже новых пакетов», — предположил Морозов.

По его словам, такой шаг поможет сохранить качественную связь для пользователей.

Ранее Минцифры России среди прочего порекомендовало мобильным операторам ограничить безлимитные тарифные планы.