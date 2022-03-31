Специалист по информационной безопасности Морозов высказался о безлимитных тарифах

Короткая ссылка
Специалист по информационной безопасности Юрий Морозов высказался о безлимитных тарифах.
Специалист по информационной безопасности Морозов высказался о безлимитных тарифах
  • Gettyimages.ru

«Безлимитные предложения всегда привлекали россиян: они были более дешёвыми, выгодными и с большим количеством различных привилегий. Однако с точки зрения целесообразности могу сказать, что большинству пользователей безлимитный мобильный интернет и, например, неограниченные смс-сообщения попросту не нужны», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил эксперт, чрезмерная нагрузка на сети может привести к нарушению в работе, и если можно снизить нагрузку за счёт сокращения безлимита, то это стоит сделать.

«Я думаю, что большинство операторов не станет отказываться от безлимитных тарифов, которые были внедрены давно и действуют по настоящее время. Скорее всего, отказ от безлимита коснётся уже новых пакетов», — предположил Морозов.

По его словам, такой шаг поможет сохранить качественную связь для пользователей.

Ранее Минцифры России среди прочего порекомендовало мобильным операторам ограничить безлимитные тарифные планы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить