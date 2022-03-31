Власти Москвы рассказали о мерах поддержки ИТ-отрасли

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о мерах поддержки ИТ-отрасли.
Власти Москвы рассказали о мерах поддержки ИТ-отрасли
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Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

На встрече с руководителями крупнейших компаний ИТ-отрасли Собянин отметил, что принято решение не сокращать объёмы госзаказа. В частности, планируется разместить около 25 млрд рублей госзаказа на программное обеспечение.

В три раза будут увеличены объёмы поддержки отрасли по программам, которые уже действуют.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.

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